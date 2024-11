Benin Vs Nigeria and other 2025 AFCON qualifier fixtures (full list)

Countries will file out over the weekend to jostle for places in the qualification race for the 2025 Africa Cup of Nations (AFCON). The games will be played between Thursday and Tuesday across the continent in the last round of matches.

AFCON 2025 Qualifiers Fixtures

Below is the list of fixtures for the qualifiers, matchday 5 and 6(times GMT):

Matchday 5



Nov 13, Wednesday

Group E: Liberia v Togo (1600); Group G: Chad v Sierra Leone (1900); Group J: Namibia v Cameroon (1300)

Nov 14, Thursday

Group A: Madagascar v Tunisia (1600); Group B: Lesotho v Central African Republic (1300); Group D: Rwanda v Libya (1600), Benin v Nigeria (1900); Group E: Equatorial Guinea v Algeria (1300); Group F: Niger v Sudan (1600); Group K: South Sudan v Congo Brazzaville (1300); Group L: Burundi v Malawi (1500), Burkina Faso v Senegal (1900)

Nov 15, Friday

Group A: Gambia v Comoros (1900); Group B: Gabon v Morocco (1900); Group C: Botswana v Mauritania (1300), Cape Verde v Egypt (1600); Group F: Angola v Ghana (1900); Group G: Zambia v Ivory Coast (1600); Group I: Mozambique v Mali, Eswatini v Guinea-Bissau (both 1600); Group J: Zimbabwe v Kenya (1600); Group K: Uganda v South Africa (1300)

Nov 16, Saturday

Group H: Ethiopia v Tanzania (1600), Guinea v Democratic Republic of Congo (1900)

Matchday 6

Nov 17, Sunday

Group E: Algeria v Liberia, Togo v Equatorial Guinea (both 1600)

Nov 18, Monday

Group A: Comoros v Madagascar, Tunisia v Gambia (both 1900); Group B: Central African Republic v Gabon, Morocco v Lesotho (both 1900); Group D: Nigeria v Rwanda, Libya v Benin (both 1600); Group F: Sudan v Angola, Ghana v Niger (both 1600); Group L: Malawi v Burkina Faso (1300)

Nov 19, Tuesday

Group C: Egypt v Botswana (1500), Mauritania v Cape Verde (1600); Group G: Sierra Leone v Zambia, Ivory Coast v Chad (both 1600); Group H: Democratic Republic of Congo v Ethiopia, Tanzania v Guinea (both 1600); Group I: Guinea-Bissau v Mozambique, Mali v Eswatini (both 1600); Group J: Kenya v Namibia, Cameroon v Zimbabwe (both 1300); Group K: Congo Brazzaville v Uganda (1300), South Africa v South Sudan (1600); Group L: Senegal v Burundi (1900)